محافظ المهرة يناقش مع وفد وزارة الصحة تدابير وإجراءات مواجهة كورونا

ناقش محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، مع وفد من وزارة الصحة العامة والسكان، التدابير والإجراءات لمواجهة وباء كورونا المستجد.وفي اللقاء، أكد ألمحافظ استعداد السلطة المحلية لتقديم كل الدعم للقطاع الصحي وتسهيل مهمة وفد وزارة لتنفيذ كل الإجراءات اللازمة .. مشدداً على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل مواجهة هذا الوباء .من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مدير عام الطب التشخيصي بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور راجح عبدالواحد المليكي، إن زيارة الوفد إلى المحافظة تأتي ضمن ترتيبات لإنشاء وحدة البي سي آر (PCR) لإجراء الفحوصات المخبرية بطرق حديثة لتشخيص الوباء .. مشيراً إلى أن الوفد أجرى لقاءات مع مكتب الصحة والمعنيين في القطاع وتم اختيار المكان لوحدة (PCR) المقدمة من مجموعة هائل سعيد أنعم وستصل بعد أسبوعين لبدء تركيبها .حضر الاجتماع، الأمين العام للمجلس المحلي، سالم عبدالله نيمر، ومدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، عوض مبارك سعد، ومدير عام مستشفى الغيضة المركزي، محسن بلحاف.إلى ذلك، وجه محافظ المهرة بإيداع مبلغ 100 مليون ريال يمني، في حساب لجنة الطوارئ بالمحافظة لدعم الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.ويأتي توجيه المحافظ ضمن جهود السلطة المحلية، لمجابهة فيروس كورونا والتدابير والإجراءات الوقائية وتوفير الإمكانيات والأجهزة الخاصة.