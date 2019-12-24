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محافظ المهرة يوجه مكتب الخدمة المدنية بمراجعة كشوفات الموظفين والمتعاقدين لإنهاء الإزدواج الوظيفي

24 ديسمبر، 2019
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محافظ المهرة يوجه مكتب الخدمة المدنية بمراجعة كشوفات الموظفين والمتعاقدين لإنهاء الإزدواج الوظيفي

وجه محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح سعيد باكريت، مكتب وزارة الخدمة المدنية، بمراجعة كشوفات الموظفين والمتعاقدين، لإنهاء الإزدواج الوظيفي.
وشدد المحافظ باكريت، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، الأستاذ علي سالم شرية، على أهمية الدقة في مراجعة الكشوفات في الخدمة المدنية.
وناقش اللقاء مشكلة الإزدواج الوظيفي من الموظفين (الثابتين – والمتعاقدين) وأثاره السلبية على الجانب العملي والاقتصادي.
وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بشؤون وقضايا الموظفين المدنيين، والسعي لتحسين أوضاعهم وفق المتاح.
وخلال اللقاء استمع المحافظ باكريت، من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمهرة بن شريه ، إلى شرح حول الإدارات والمؤسسات المدنية وحجم وأعداد الموظفين والمتعاقدين.
*من_ المركز الإعلامي

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