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محافظ بنك الحوثي يعترف بفساده ويتحدى .. وثيقة

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 4 دقائق
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محافظ بنك الحوثي يعترف بفساده ويتحدى .. وثيقة
كريتر سكاي – خاص

اعترف محافظ البنك الحوثيين المركزي بصنعاء، ووزير المالية السابق بحكومة جماعة الحوثية “غير المعترف بها”، رشيد أبو لحوم، بفساده، في ظل الحرب وانقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016، بعد أن كشف وزير السياحة المستقيل بذات الحكومة، ناصر باقزقوز، أن ابو لحوم يستلم شهريا 30 مليون ريال من وزارة المالية، بواقع مليون ريال يوميا، إضافة الى قيامه بتأثيث مكتبه في البنك بـ25 مليون ريال.

وبحسب مذكرة “مرفقة أدناه” موجهة من ابو لحوم الى وزير المالية الكحلاني، بعد تعيينه محافظا للبنك طالب فيها بإنزال كافة مستحقاته من المالية كوزير سابق كون قانون البنك يمنع تقاضي المحافظ و مجلس إدارة البنك أي مبلغ كان من خارج البنك؛ في اعتراف واضح وصريح من ابو لحوم، بما وجهه اليه زميله ناصر باقزقوز.

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الحوثي بفساده بنك محافظ وثيقة ويتحدى يعترف

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