محافظ تعز الأسبق المعمري والمسرحيات الفاشلة



عدن تايم – رعد الريمي

محافظ تعز الأسبق علي المعمري صاحب المسرحية الفاشلة مسرحية الاعتصام من اجل صرف المرتبات وفي محاولة يائسة منه لخلق انتصار يتيم غير انه وحتى هذه فشل فيها.

فخلال فترة تمسكه بزمام المحافظة المقدرة بعامين والمدينة تغرق في حالة من الفوضى واللاستقرار، في ظل غياب شبه تام للمحافظ في الميدان، و لم يلمس المواطن التعزي من المعمري سوى الخطابات والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر �شلة� من المنتفعين من حوله.

المحافظ الذي خطط تعز بناء على تقسيم ايدولوجي ووفق محاصصة حزبية غبية، وهو الذي تبجح بمنح تنظيم القاعدة مديرية لاحتوائهم.

مجددا اليوم وكعادته محافظ تعز الاسبق علي المعمري يحاول المضي ولكن هذه المرة ليس لكرسي المحافظة وانما لكرسي الوزارة وعلى خطى الجبواني والميسري غير ان طريقته بالنكهة التعزية لكيل التهم لدولة الامارات ويسوق الانباء الباطلة على ما تقدمه هذه الدولة الرشيدة.

•تعابير تطفح بالعنصرية

وحول ما أثارة المحافظ الفيسبوكي علي المعمري على حد وصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يقول هاني السبئي بمقال تداولته مواقع اعلاميه محلية: تحدث المعمري بعقلية مريضة على فيس بوك عن الدولة والجمهورية وعن خطر قوات الساحل الغربي على ظهر تعز، مردِّداً مصطلحات تطفح بالعنصرية يتم استخدامها حصرياً في عمليات الاستيطان الإسرائيلي بأرض فلسطين.

وفند السبئي بمقاله جميع المزاعم الباطلة التي لفضتها احرف المعمري المتملقه للإجندة الحزبية وقال هل يستطيع المعمري أن يثبت حتى بعشرة عقود شراء وعشرة عقود إيجار لأفراد من الساحل الغربي بمبالغ طائلة وبالعملات الأجنبية حتى نصدق ذلك ونقتنع بما يحذر منه؟!

واعتبر السبئي ما قاله المعمري فرز مناطقي ليس إلا وتحريضا ممنهجا ضد قوات عسكرية يرى فيها المعمري ومن يشتغل لصالحهم تهديدا لمشروعهم الإقليمي الذي يستهدف الممرات المائية والمصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتساءل السبئي بطره تجاه ما قاله المعمري هل قوات قطر في تعز التي يقودها حمود المخلافي وتعد أنت أحد أركان تحالفه المحلي المرتبط بالدوحة، هل هذه القوات تعترف بالشرعية، وهل صدر بتشكيلها قرار من رئيس الدولة حتى تحدث عن الشرعية كأساس للاعتراف بأي تشكيل عسكري على الأرض؟!

•اخفاقات محافظ المعمري

ما يجدر الإشارة إليه لسلة الاخفاقات التي وقع فيها المعمري اثناء توليه سلطة المحافظة الحالمة حيث كانت تقع على عاتقه الهزيل مهمة بناء المدينة، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي واستئناف الحياة فيها، هي أبرز الأولويات الموضوعة أمام الرجل، لكن الرياح أتت مغايرة للاتجاه المتوقع لها، فخلال الأشهر الأولى لتولي المعمري منصبه، تحولت تعز إلى عبء على �التحالف العربي� وحكومة �الشرعية�، إذ أخفق الرجل في تحسين الأوضاع بشكل كبير، غير أن إخفاقه الأكثر قتامة، كان بتنامي دور الجماعات الإرهابية وعدم الاستقرار، وارتفاع وتيرة السلب والنهب والانتهاكات التي طالت المواطنين، ترك تعز رهينة لسلطة المافيا والعصابات.

•محاولة صرف الأنظار

كما قال الناشط السياسي عبد الله فرحان، على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقف المحافظ المعمري السابقة وقع المعمري في الإحراجات والمواقف المخجلة تجعلته في موقف يرثى له، ويستحق العزاء فيه، وهو ما جعله يبحث عن مبررات ويصرف الأنظار.

ما أثارة المعمري اليوم ليس جديدا بل قد سبقها اتهامات بإدارتها السجون السرية و بالتجنيد خارج اطر الدولة ليستمر مسلسل الاتهامات التي ما فتأت قوى الاصلاح واجندتها واجهزتها الإعلامية بكيل التهم وصب جام فشلهم الذريع على ما تقدمه هذه الدولة الرائدة نجاحا غير المكترثة بهم.

وفي كل صوت نشاز وحديث مثلوم وتعبير قبيح ضد الإمارات يبرز الهدف الموارب لما خلفه تلك الأحاديث وكأن ناعقي الكذب والبهتان لا يتقنون إلا محاولة تشوية جدار الرحمة والانسانية دولة الإمارات التي عادة ما تنأى بذاتها عن أمثال هذه الأصوات وتترك الحقيقة للزمن يجليها ويبديها.