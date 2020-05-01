محافظ تعز السابق: “الإخوان” أصل ومنشأ كل الفيروسات القاتلة

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-01 13:58:37

اعتبر محافظ تعز السابق الدكتور أمين أحمد محمود، فيروس “جماعة الإخوان المسلمين” أصل ومنشأ كل الفيروسات القاتلة على مدار قرن من الزمان.

جاء ذلك في تعليق له اليوم على القرار الذي اتخذته المانيا الخميس بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وقال الدكتور محمود، في منشور له على صفحته بالفيسبوك رصده (نيوزيمن)، “تأخرت ألمانيا لمدة عقدين في اكتشاف وإعلان فيروس حزب الله الإرهابي بعد أن أنجز مهمته في تدمير لبنان وانتشاره في كل دول الشرق الاوسط “.

وأضاف “وفي الوقت نفسه لا يزال ملف فيروس الإخوان المسلمين أصل ومنشأ كل الفيروسات القاتلة على مدار قرن من الزمان وانتشاره في كل أصقاع الأرض، لا يزال معلقاً وقيد الدراسة في دوائر صنع القرار في أمريكا وأوروبا”.