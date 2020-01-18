محافظ تعز والقائم بأعمال وزير المياه يتفقدان مشاريع المياه بالتربة

زار محافظ تعز نبيل شمسان اليوم السبت ومعه القائم بأعمال وزير المياه المهندس توفيق الشرجبي عدداً من مشاريع المياه والصرف الصحي في مديرية الشمايتين وعدد من المناطق المحيطة في مدينة التربة.

وشملت الزيارة مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق الاصابح وذبحان وشرجب وبني غازي والكشار للاطلاع على عمل هذه المشاريع ومناقشة إصلاح بعض المشاريع المتعثرة واستئناف العمل في الآبار والخزانات المعطلة وتفعليها لخدمة المواطنين.

حيث أكد المهندس الشرجبي خلال الزيارة اهتمام وزارة المياه بالمشاريع المائية وإصلاح الأضرار التي لحقت بها ودعمها لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة وانجاز مشاريع جديدة في مجال المياه.

من جهته اعتبر المحافظ شمسان أن زيارة القائم بأعمال وزير المياه تعبر عن الاهتمام الحكومي بالمحافظة ومسار تطبيع الحياة الهادف لخدمة احتياجات المواطنين.

ونوه المحافظ إلى أن هذه المناطق وأخرى محيطة تتميز بأنها ذات كثافة سكانية كبيرة كونها حاضنة للنازحين والمتضررين من الحرب وبالتالي فهي بحاجة كبيرة للمياه.

ووجه المحافظ خلال الزيارة فرع موسسة المياه والصرف الصحي في التربة بسرعة تحديث الدراسات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة التربة ليتم تقديمها للجهات الداعمة في أقرب وقت ممكن.