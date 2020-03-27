محافظ تعز يطلع على الإستعدادات لمواجهة كورونا

إطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الخميس على إوضاع المختبر المركزي وإحتياجاته المختبرية وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لمواجهة وباء كورونا.

وأستمع المحافظ من مدير المختبر المركزي الدكتور أحمد منصور لطبيعة عمل المختبر والأجهزة التي تعمل حاليا وقدرتها على تلبية احتياجات المستشفيات والمرضى والاحتياجات الضرورية لمواجهة كورونا وذلك بتوفير المحاليل الخاصة بعملية الفحص لاكتشاف الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

وخلال الزيارة أشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها قيادة المختبر المركزي .. مؤكداً على ضرورة أن تكون جميع المختبرات ضمن غرفة عمليات واحدة تخضع لإدارة المختبر المركزي .

ووجه المحافظ القطاع الفني بالمحافظة بسرعة توفير الاحتياجات الملحة التي تمكن المختبر من رفع الجاهزية تحسبا لأي مستجدات تشهدها المحافظة سواء من خلال مواجهة فيروس كورونا أو الحميات والامراض الأخرى .. مشددا على تكامل الأدوار مع لجنة الطوارئ بالمحافظة لترتيب الجهود والاستفادة من مختلف الطاقات والبرامج لعملية المواجهة التي تتطلب استنفار كل الطاقات لتوحيد مسار المواجهة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بالمحافظة والمنظمات الدولية.

وفي السياق، زار المحافظ شمسان مركز الأطراف الصناعي، واستمع من مدير المركز الدكتور منصور الوازعي حول صناعة الأطراف بطرق حديثة وطبيعة عمل الأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.

وأشاد المحافظ بجهود المركز في خدمة الجرحى ومبتوري الأطراف نتيجة الحرب القائمة من قبل مليشيات الحوثي ضد هذه المحافظة.

كما زار المحافظ غرفة العمليات المرتبطة مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة وباء كورونا ولجنة الطوارئ العليا بالجمهورية التابعة لمكتب الصحة العامة بالمحافظة للاطلاع على الخطط الطبية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا

رافقه خلال الزيارات، وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ووكيلة الشئون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي.