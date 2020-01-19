عدن الغد

محافظ تعز يوجه بصرف رواتب معلمي المحافظة في جميع مديريات تعز دون استثناء

19 يناير، 2020
0
محافظ تعز يوجه بصرف رواتب معلمي المحافظة في جميع مديريات تعز دون استثناء

 
وجه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، بصرف راتب شهر ديسمبر ٢٠١٩م لمعلمي تعز في جميعمديريات المحافظة دون استثناء .
وقال شمسان : إن محافظة تعز وحدة واحده بجميع مديرياتها المحررة منها وغير المحررة ، وانه من الضرورة صرف رواتب كافة موظفي تعز في جميع مديرياتها .
 
من جانبه اكد وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، انه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، بضرورة التعامل مع كل مديريات المحافظة ككيان واحد ، وان يتم صرف المرتبات لجميع الموظفين المشمولين في كشف الراتب في جميع المديريات .
 
موضحاً بانه بامكان كل موظف ان يستلم راتبه من المكان المتاح الصرف فيه بالعملة التي يحددها البنك المركزي ، وان عملية صرف المرتبات سوف تشمل جميع الموظفين في كل المديريات بدون استثناء، وفقاً للبرنامج الزمني الذي سيحدده بنك الكريمي ، والاعلان عن ذلك حتى يتسنى لكافة موظفي تعز في جميع المديريات معرفة مواعيد صرف رواتبهم .
 
وثمن محافظ تعز ، توجيهات وحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير المالية ، ومحافظ البنك المركزي ونائبه ، موقفهم الدائم الوطني المسؤول الداعم في انتظام صرف المرتبات لموظفي محافظة تعز .
 
مكتب إعلام محافظة تعز

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استثناء المحافظة بصرف تعز جميع دون رواتب في محافظ مديريات معلمي يوجه

إقرا أيضا

Photo of مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ “مبارك صالح مساعد بازقامة”

مبارك الماجستير بإمتياز للأستاذ “مبارك صالح مساعد بازقامة”

19 يناير، 2020
Photo of مواطن يعلن عن فقدان مبلغ مالي بيافع سرار

مواطن يعلن عن فقدان مبلغ مالي بيافع سرار

19 يناير، 2020
Photo of كهرباء عدن: عودة انقطاع التيار الكهربائي من اليوم.. لهذا السبب؟!

كهرباء عدن: عودة انقطاع التيار الكهربائي من اليوم.. لهذا السبب؟!

19 يناير، 2020
Photo of منظمة اوكسفام تدعم 3 مشاريع مياه بمنظومات طاقة شمسية في المسيمير بلحج

منظمة اوكسفام تدعم 3 مشاريع مياه بمنظومات طاقة شمسية في المسيمير بلحج

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق