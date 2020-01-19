محافظ تعز يوجه بصرف رواتب معلمي المحافظة في جميع مديريات تعز دون استثناء



وجه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، بصرف راتب شهر ديسمبر ٢٠١٩م لمعلمي تعز في جميعمديريات المحافظة دون استثناء .

وقال شمسان : إن محافظة تعز وحدة واحده بجميع مديرياتها المحررة منها وغير المحررة ، وانه من الضرورة صرف رواتب كافة موظفي تعز في جميع مديرياتها .



من جانبه اكد وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، انه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، بضرورة التعامل مع كل مديريات المحافظة ككيان واحد ، وان يتم صرف المرتبات لجميع الموظفين المشمولين في كشف الراتب في جميع المديريات .



موضحاً بانه بامكان كل موظف ان يستلم راتبه من المكان المتاح الصرف فيه بالعملة التي يحددها البنك المركزي ، وان عملية صرف المرتبات سوف تشمل جميع الموظفين في كل المديريات بدون استثناء، وفقاً للبرنامج الزمني الذي سيحدده بنك الكريمي ، والاعلان عن ذلك حتى يتسنى لكافة موظفي تعز في جميع المديريات معرفة مواعيد صرف رواتبهم .



وثمن محافظ تعز ، توجيهات وحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير المالية ، ومحافظ البنك المركزي ونائبه ، موقفهم الدائم الوطني المسؤول الداعم في انتظام صرف المرتبات لموظفي محافظة تعز .



مكتب إعلام محافظة تعز