محافظ تعز يوجه بصرف مرتبات المعلمين في جميع مديريات المحافظة دون استثناء

وجه محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، بصرف راتب شهر ديسمبر ٢٠١٩م لمعلمي تعز لجميع مديريات المحافظة دون استثناء.

وقال شمسان “إن محافظة تعز وحدة واحده بجميع مديرياتها المحررة منها وغير المحررة ، وان لابد من صرف رواتب كافة موظفي تعز في جميع مديرياتها.

من جانبه اكد وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، انه وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، بضرورة التعامل مع كل مديريات المحافظة ككيان واحد ، وان يتم صرف المرتبات لجميع الموظفين المشمولين في كشف الراتب في جميع المديريات.

موضحاً بانه بامكان كل موظف ان يستلم راتبه من المكان المتاح الصرف فيه بالعملة التي يحددها البنك المركزي ، وان عملية صرف المرتبات سوف تشمل جميع الموظفين في كل المديريات بدون استثناء، وفقاً للبرنامج الزمني الذي سيحدده مصرف الكريمي ، والاعلان عن ذلك حتى يتسنى لكافة موظفي تعز في جميع المديريات معرفة مواعيد صرف رواتبهم.

وثمن محافظ تعز ، توجيهات وحرص دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير المالية ، ومحافظ البنك المركزي ونائبه ، موقفهم الوطني والمسؤول وذلك في انتظام صرف المرتبات لموظفي محافظة تعز .