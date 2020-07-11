ابابيل نت

محافظ تعز يوقف حملة عسكرية كانت بطريقها للهجوم على نقطة تابعة للواء 35 مدرع

12 يوليو، 2020
0

أفادت مصادر مطلعة، بأن محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، وجه قيادة المحور بوقف حملة عسكرية كانت في طريقها لمهاجمة نقطة تابعة للواء 35 مدرع في منطقة “البيرين” عقب منعها مرور لجنة عسكرية كانت في طريقها الى مقر قيادة اللواء في مدينة العين بالحجرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه المحافظ شمسان، كافة القيادات العسكرية بكسر محاولات اختراق صفوف الجيش و رفع الجاهزية.

وأصدر اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز، مساء اليوم، بيان عبر فيه عن أسف قيادة اللواء للتحشيد العسكري غير المبرر والاستعراض المفرط للقوة في أماكن ظلت وما زالت آمنةً وعمقاً استراتيجياً لمقاومة مليشيا الانقلاب الحوثية، وما حدث مؤخراً من فرض الإقامة الجبرية على العقيد عبدالملك الأهدل رئيس أركان اللواء القائم بأعمال قائد اللواء في منزله بمدينة تعز.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع بين منطقتي “البيرين” و”النشمة” بمديرية المعافر مرور قائدهم الجديد، العميد عبدالرحمن الشمساني من الوصول إلى مقر قيادة اللواء، وأجبروه على تغيير مساره إلى منزله جنوب محافظة تعز.

في ذات الوقت، منعت نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في “البيرين” مرور لجنة محور تعز برئاسة العميد عبدالعزيز المجيدي وعرقلة مهامهم في الإشراف على تسليم اللواء 35 مدرع للقائد الجديد.

الجدير بالذكر أن جنود وضباط في اللواء 35 مدرع يرفضون قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعيين العقيد الركن “عبد الرحمن ثابت شمسان” قائداً للواء ٣٥ مدرع، خلفاً للعميد “عدنان الحمادي”، الذي اغتيل مطلع ديسمبر الماضي.

Advertisement

Related posts:

  1. الانتقالي يكشف عن الجهة التي اوقفت قوات عسكرية تابعة للتحالف في كانت بطريقها الى البيضاء
  2. شاهد.. اعتقال سائق باص لوضعه اعلان بحث عن مفقود على صورة محافظ تعز
  3. نقطة المصافي التابعة للواء الشهيد ابو اليمامة تضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربه كانت في طريقها الى تعز
  4. محافظ تعز يحمّل قيادات عسكرية وامنية مسئولية الفوضى والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of الغاء اعتماد الشهادات الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا

الغاء اعتماد الشهادات الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا

12 يوليو، 2020
Photo of النص الحرفي كاملا لمسودة وقف اطلاق النار في اليمن واحلال السلام بدعم الامم المتحدة

النص الحرفي كاملا لمسودة وقف اطلاق النار في اليمن واحلال السلام بدعم الامم المتحدة

12 يوليو، 2020
Photo of حلف وجامع حضرموت يطالبان باحدى الرئاسات الثلاث.. بيان

حلف وجامع حضرموت يطالبان باحدى الرئاسات الثلاث.. بيان

11 يوليو، 2020
Photo of مليشيا الحوثي تعلن موافقتها على وصول فريق اممي لصيانة سفينة صافر

مليشيا الحوثي تعلن موافقتها على وصول فريق اممي لصيانة سفينة صافر

11 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق