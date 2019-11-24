نخبة حضرموت

محافظ حضرموت : إعادة استئناف الرحلات بمطار الريان سيسهم في التخفيف عن المرضى والمسافرين وانعاش الحركة الاقتصادية والسياحية ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 3 دقائق
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المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي للمحافظ

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن إعادة استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار يعد خبراً سعيداً ومفرحاً لجميع أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من أربع سنوات ، مشيراً إلى أن ذلك كان لدواعٍ أمنية خارجة عن الإرادة .

وأضاف المحافظ أن الصالات الخارجية بالمطار أنشأت بمواصفات عالية زودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المحافظ إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران اليمنية لتتوالي بعدها الرحلات للمطار الذي سيخفف عن المرضى وعن المسافرين بشكل عام ، وسيسهم في انعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ظلت تولي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً ووضعته في مقدمة اهتماماتها ، وأثمر التواصل المستمر عن النجاح في إعادة استئناف الرحلات بالمطار وانشاء صالات خارجية بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب المحافظ عن جزيل الشكر لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ولدولة رئيس الوزراء ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، لدعهم المتواصل للمحافظة ، لتوجهات قيادة السلطة المحلية نحو التنمية والاستقرار مشيداً بالجهود التي بذلتها إدارة وموظفي وعمال والجهات الأمنية في مطار سيئون الدولي خلال السنوات الماضية .

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نخبة حضرموت

نخبة حضرموت

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