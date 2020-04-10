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محافظ حضرموت: عزلنا المخالطين لمصاب كورونا والحي القريب من ميناء الشحر

10 أبريل، 2020
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كشف محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن عزل المريض بفيروس كورونا المستجد، وجميع المخالطين، والحي القريب من ميناء الشحر.

وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن المحافظة اتخذت قرارات عاجلة عقب تأكد الإصابة، داعيا المواطنين إلى تفهم الوضع الصحي في المحافظة.

وطمأن المواطنين بمتابعة جميع أجهزة المحافظة للوضع في مديرية الشحر بعد اكتشاف الإصابة المؤكدة بالفيروس الوبائي.

وأرجع نجاح رصد حالة الإصابة بفيروس كورونا إلى الإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية في حضرموت.

وسجلت مديرية الشحر، اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، رغم التدابير الوقائية المشددة في حضرموت.

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