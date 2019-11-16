نخبة حضرموت

محافظ حضرموت يتفقد سير العمل في إعادة تأهيل شوارع المكلا ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 16 دقيقة
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المكلا (نخبة حضرموت) المكتب الإعلامي للمحافظ
قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بجولة تفقدية في مدينة المكلا ، تفقد خلالها سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل الشوارع الرئيسة للمدينة .
واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق د. محمد سالم باخلعة إلى سير العمل في إعادة تأهيل خط الديس – خلف بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ، وكذا مشروع طريق الجسر الصيني – امبيخة بتمويل من البنك الدولي .
ووجه المحافظ بالاهتمام بجودة العمل بموجب المواصفات الفنية وسرعة الإنجاز ، والانتقال لإعادة تأهيل شوارع منطقة الشرج والطرقات المتضررة في مدينة المكلا .
وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور في المحافظة ، والتي ستشهد تحديثاً في بنيتها التحتية خلال هذا العام والعام القادم .

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نخبة حضرموت

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