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محافظ حضرموت يرفع الحظر عن المدن مع الابقاء على إغلاق منافذ المحافظة

3 مايو، 2020
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حضرموت (تحديث نت) خاص


أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رفع حظر التجوال الذي كان مقرراً اليوم الأحد للمواطنين داخل المدن، مع الإبقاء على إغلاق منافذ المحافظة، وأخذ الاحتياطات اللازمة في المنافذ وفي المستشفيات والمراكز الصحية جاء ذلك في لقاء اذاعي عبر اذاعة المكلا الحكومية بعدن .

وأكد المحافظ أن قرار رفع الحظر جاء وفق تقارير طبية، تؤكد التشديد على اغلاق منافذ المحافظة وأخذ الاحتياطات اللازمة داخل المدن والمرافق الصحية مع الالتزام بالترصد الصحي ومتابعة أي جديد أو حالات مشتبهة، والاهتمام بالجوانب الوقائية والاحترازية.

وشدد المحافظ على ضرورة أخذ الحيطة، مؤكدا على امكانية اتخاذ اجراءات عاجلة في حال أي خطورة لا سمح الله.

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