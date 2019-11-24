المندب نيوز

محافظ حضرموت يزور قاعة حضرموت للمعارض ويطلع على تجهيزات المعرض العسكري

المندب نيوز المندب نيوز منذ 30 دقيقة
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محافظ حضرموت يزور قاعة حضرموت للمعارض ويطلع على تجهيزات المعرض العسكري

المكلا ( المندب نيوز )  إعلام قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور

زار اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية صباح اليوم قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور الفنون التشكيلية بالمكلا.

وخلال الزيارة اطلع المحافظ على سير التجهيزات الجارية لاحتضان قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور ، للمعرض العسكري الأول الذي تنظمه قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالتعاون مع قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور.

يأتي هذا المعرض بمناسبة الذكرى 52 اليوم الجلاء الوطني في 30نوفمبر 1967م ذلك الوقت الذي تولدت فيه فجر الحرية في الخروج من المستعمر البريطاني ،وتحقيق الاستقلال الناجم بذلك اليوم التاريخي الذي سطر فيه شعبنا ملامح النصر والطولية في سبيل استعادة الأرض من المستعمر البريطاني .

وحث المحافظ القائمين على المعرض إلى سرعة التجهيز والاستعداد لهذا المعرض لإبراز الحقائق التاريخية والصورة الحقيقية للقوة العسكرية منذ التحرير حتى ذلك اليوم العظيم الذي تحتفل فيه جميع المحافظات بهذه الذكرى الغالية في ربوع الوطن.

واستمع المحافظ إلى شرح مبسط من الأستاذ خالد بن عاقلة مدير قاعة حضرموت الدائمة للمعارض والصور حول نشاطات واحتياجات القاعة لإنجاح هذا المعرض التاريخي الذي يوثق الصورة الحقيقية للنخبة الحضرمية ، منذ التحرير من العناصر الإرهابية حتى هذا اللحظة التاريخية التي تنعم فيها حضرموت بالأمن والاستقرار.

رافق المحافظة في هذه الزيارة الأستاذ/خميس بافطيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر.

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