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محافظ حضرموت يشكل لجنة لمعالجة أوضاع العالقين في الخارج نتيجة لوباء كورونا﻿

30 مارس، 2020
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أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة ومساعدة المواطنين والطلبة الحضارم العالقين في الخارج بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وبحسب القرار فقد ارتأت السلطة بعد عدة مشاورات أن يتم بقاء العالقين في دول المهجر في هذه الدول حتى انتهاء الأزمة.

وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة فرج ناجي بن طالب، وتضم سليمان سعيد عفيف، نائباً ومسئولا مالياً وعضوية خميس سعيد بريك و نبهان عبدالله بن نبهان و وليد محمد الزبيدي و مراد أحمد با عويضان -عضواً ومنال با هادي وحسين الحبشي ومحمد با فرج.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة بتشكيل لجان مماثلة من (3 إلى 5) أشخاص في كل دولة يتواجد فيها مواطنين أو طلبة حضارم عالقين.

وحدد القرار مهام اللجان بالقيام بعملية حصر العالقين وتحديد احتياجاتهم الضرورية من المأكل والمسكن والتواصلمع الجهات ذات العلاقة وتقديم الخدمات الضرورية والمساعدات اللازمة للذين هم أكثر احتياجاً.

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