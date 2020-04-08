اليمن العربي

محافظ حضرموت يشيد بأفراد " نقطة الصلب " في مكافحة القات

8 أبريل، 2020
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منعاً لأي إختراق للقرار الصادر من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني  المتمثل بمنع  دخول وبيع القات بمحافظة حضرموت .

 

فقد تمكنت عسكريات القوة النسائية بنقطة الصلب شرق المكلا  ظهر اليوم  من إكتشاف  أساليب  وطرق  متعددة لتهريب  القات والذي يعتبر خرقاً واضحاً  للقرار الذي  أعلنته قيادة المحافظة . 

 

و خلال  عملية التفتيش الدقيق  تم إكتشاف  مواضع مختلفة لتهريب القات منها من وضعه أسفل  السيارة وتربيطه بإحكام لكن يقظة جنود النقطة وحرصهم على التقيد بتنفيذ الاوامر والالتزام التام بالضبط والربط العسكري أفشل تلك المجاميع وعمليات تهريبهم . 

 

 وأشاد قائد نقطة الصلب الملازم اول  سالم سليمان العكبري بيقظة جنوده العالية في إكتشاف الكميات المهربة من القات عبر القوة العسكرية النسائية والافراد وحرصهم على التنفيذ الصارم لتوجيهات القيادة .

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