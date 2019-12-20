محافظ حضرموت يشيد بالدعم الإنساني للهلال الإماراتي للمحافظة

4 مايو / خاص

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الخميس، وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت برئاسة السيد حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية.

وثمن المحافظ، دعم الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني باليمن، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذها للمشاريع التنموية في العديد من القطاعات الخدمية، وكذلك مساعدة المناطق المتضررة بمختلف الاحتياجات من خلال دعمهم بالمواد الإغاثية، ودعم المشاريع الصحية والتعليمية والبنى التحتية، في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وجرى في اللقاء استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في عدد من المجالات بتمويل من الهلال الأحمر، والتجهيزات لافتتاحها وانجازها قريباً. كما جرى بحث امكانية تدخّل الهلال الأحمر في عدد من القطاعات والمشاريع الحيوية والإنسانية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين والشباب، ودعم تطوير آلية العمل في عدد من المرافق الحيوية والتدخّلات الانسانية العاجلة.

وفي اللقاء استعرض السيد حميد الشامسي نشاط الهيئة والمشاريع القادمة التي سيتم تمويلها في عدد من القطاعات الحيوية. وفي ختام اللقاء أهدى الشامسي درع الهلال لمحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني تقديراً وعرفاناً للجهود التي بذلها في تسهيل اعمال ومشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت.

حضر اللقاء مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي ومدير عام مديرية مدينة المكلا م. عوض بن هامل، وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.