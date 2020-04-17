اليمن العربي

محافظ حضرموت يشيد بجهود مكافحة تهريب القات 

17 أبريل، 2020
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أشاد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بجهود مكافحة تهريب نبتة القات إلى داخل المدينة .

جاء ذلك في إتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة، مع قائد قوة حماية الشركات العميد أحمد المعاري هنأه خلاله والضباط والجنود على النجاحات اليومية التي أستطاعوا تحقيقها في مكافحة ومنع تهريب القات والتي توّجت صباح اليوم الجمعة بإحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من القات.

كما أشاد المحافظ “البحسني” بيقضة هذه القوة، والجهود التي تبذلها في منع تهريب هذه النبتة، التي لها أثار سلبية على المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

وتقدم المحافظ كذلك بالشكر لقائد القوة العميد “المعاري” ومنتسبيها قائلاً -خلال الإتصال- إن الأداء البطولي الذي تمثل في اليقضة الكبيرة والجاهزية العالية التي تتمتع بها القوة لأداء مهامها جعل منها أحد أهم القوات التي تخدم وتحمي حضرموت، وتمنع عنها كل مايحيط بها من شر يستهدفها.

كما تقدم أيضاً بالشكر لكافة الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية، المرابطة على المنافذ، مثمناً عملهم الدؤوب واليقضة وجهدهم المستمر لمنع تهريب القات واصفاً إياهم بأنهم الدرع الحصين لحضرموت.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية أُحبطت عدة محاولات لتهريب القات لمديريات ساحل حضرموت، التي كانت تتواصل بشكل يومي وبكميات كبيرة.
 

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