4 مايو

محافظ حضرموت يشيد بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان بعد هزيمة "القاعدة"

4 مايو 4 مايو منذ 16 دقيقة
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وصلت صباح الأربعاء أول رحلة جوية إلى مطار الريان بالمكلا بعد توقف دام أربع سنوات، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمحافظة.

ويأتي ذلك عقب إعلان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تدشين العمل بالمطار وإعادة استئناف الرحلات فيه.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة، أنه تم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، في الوقت الذي ذكرت فيه الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد افتتاح مطار الريان الدولي بمحافظة حضرموت.

وأشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان الدولي بالمكلا عقب توقف دام سنوات جراء الأضرار التي أحدثها تنظيم القاعدة الإرهابي في 2015.

وأكد أن إعادة استئناف رحلات الطيران وافتتاح الصالات الخارجية في المطار يعد خبراً سعيداً ومفرحاً لجميع أبناء حضرموت خاصة المرضى الذين تكبدوا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من 4 سنوات.

وقال، إن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول أول رحلة خارجية قادمة من القاهرة لتتوالى بعدها الرحلات، ما سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، وأعرب عن جزيل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهما المتواصل للمحافظة، وتوجهات السلطة المحلية نحو التنمية والاستقرار.

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quotالقاعدةquot الإمارات الريان بدعم بعد تشغيل حضرموت لإعادة محافظ مطار هزيمة يشيد
4 مايو

4 مايو

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