محافظ حضرموت يشيد بدور الأجهزة العسكرية والأمنية في تطبيق قرار منع دخول وبيع القات

المكلا (المندب نيوز ) خاص

أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالدور الكبير الذي قامت وتقوم به الاجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة في سبيل تطبيق قرار عدم دخول وبيع شجرة القات إلى المحافظة .

وثمن القائد ” البحسني ” جهود ضباط وصف ضباط وأفراد القوات العسكرية والامنية الذين ضبطوا كميات كبيرة من القات المهرب وإخلالهم بالقرار الصادر من قبل جهات السلطة المحلية بالمحافظة .

وكشف القائد ” البحسني “عن قدرات كبيرة لدى القوات العسكرية والأمنية في عمليات الضبط لكل المخالفين لأي قرارات تصدر من الجهات الرسمية والتي يتوجب تطبيقها دون تهاون من قبلهم .

وقال محافظ المحافظة “البحسني ” لقد أثلج صدري ما حققته اليوم الاجهزة العسكرية والأمنية من نتائج الحملة في تطبيق قرار منع دخول وبيع القات للمحافظة وذلك من خلال عمليات المداهمة في مناطق شرق المكلا وكذلك في نقاط التفتيش مثالا لذلك نقطة ” الصلب ” وعملية القبض على مهرب كمية كبيرة من قبل قوة حماية الشركات .

وكان القائد البحسني قد التقى يوم الأحد الفائت بضباط الأجهزة العسكرية والأمنية حثهم على ضرورة تطبيق هذا القرار من غير أي تهاون ، موجها قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن بمديريات الساحل على مكافأة الأفراد الذين يلقون القبض على المهربين ومن المواطنين المتعاونين مع الاجهزة العسكرية والأمنية بمكافآت مجزية.