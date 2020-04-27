محافظ حضرموت يصدر قرارين بتكليف مدير عام للهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة ومدير عام لمكتب الخدمة والتأمينات بالوادي والصحراء

المكلا (المندب نيوز ) المكتب الإعلامي للمحافظ

أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، قرارين بتكليف مدير عام للهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، وتكليف مدير عام لمكتب الخدمة والتأمينات بالوادي والصحراء.

وقضى القرار الأول الذي حمل الرقم “106” لسنة 2020م بتكليف الأخ م. محمد أحمد عبد الكبير باحميد مدير عاما للهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت.

كما نص القرار الثاني الذي حمل الرقم “150” لسنة 2020م على تكليف الأخ إبراهيم أبوبكر هدار الهدار مدير عاما لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء.