محافظ حضرموت يطلع على التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمطار الريان

المكلا (المندب نيوز) المكتب الاعلامي للمحافظ

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، على التجهيزات الأخيرة لتدشين العمل بمطار الريان الدولي بالمكلا واستئناف الرحلات الجوية وافتتاح الصالات الخارجية الجديدة بالمطار.

كما اطلع المحافظ على التحضيرات لاستقبال أول رحلة خارجية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة يوم غد الأربعاء.

وشدد المحافظ على ضرورة التجهيز الجيد لإعادة تدشين المطار والاستقبال الأمثل للمسافرين، وافتتاح الصالات الجديدة التي أنشأت بمواصفات عالية وحديثة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه المحافظ الجهات العاملة في المطار بتسهيل إجراءات وصول المسافرين والتعامل الراقي مع الركاب المسافرين والواصلين عبر المطار.

وهنّأ المحافظ البحسني أبناء المحافظة عامة بمناسبة تدشين العمل بمطار الريان، مؤكداً أن المطار يعد نافذة مهمة لأبناء المحافظة والوطن من والى الخارج.