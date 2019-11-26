محافظ حضرموت يطلع على التجهيزات لإنجاز مسرح حضرموت و التحضيرات لاستضافة مهرجان المسرح الوطني

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ، على التجهيزات الأخيرة لإنجاز مسرح حضرموت الواقع بديوان المحافظة بمدينة المكلا.

وتفقد المحافظ، اللمسات الأخيرة لتجهيز المسرح وتزويده بالتجهيزات الفنية ليظهر بحلة جميلة تفخر بها حضرموت.

وشدد المحافظ على سرعة إنجاز المسرح الذي سيستضيف مهرجان المسرح الوطني في دورته الثانية التي من المقرر أن تستضيفها مدينة المكلا مطلع شهر يناير القادم .

وأكد المحافظ البحسني ان مشروع مسرح حضرموت سيشكل نقلة نوعية في المجال الثقافي عامة والمسرحي خاصة وسيتيح المجال لاستضافة الفعاليات الإبداعية المعتملة في المكلا والمحافظة بشكل عام .

وأعرب المحافظ عن الفخر لاستضافة حضرموت لمهرجان المسرح الوطني في دورته الثانية مطلع شهر يناير القادم، وقال ان ذلك سيسهم في اعادة الوجه المشرق لتاريخ المسرح الحضرمي.

ويستوعب مسرح حضرموت الجديد 400 شخص ويظهر بشكل تنظيمي وجمالي وفني، ويتكون من طابقين وشاشة عرض سينمائية الكترونية حديثة سيتم تركيبها بالمسرح للمرة الأولى في المسارح الوطنية.

ويولي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اهتماماً خاصاً بالمسرح انطلاقاً من اهميته في اعادة ألق وتاريخ المسرح في حضرموت وتجسيد رسالة المسرح الهادفة.

رافق المحافظ مدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن اسحاق، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية سالم كنيد العوبثاني.

من المكتب الإعلامي للمحافظ

