محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات النهائية لتنفيذ قرار حظر التجوال بعموم المديريات

المكلا (المندب نيوز) المكتب الإعلامي للمحافظ

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على التحضيرات النهائية لتنفيذ قرار حظر التجوال بعموم مديريات المحافظة والذي سيبدأ في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس الثاني من ابريل وسيستمر حتى الساعة الرابعة من فجر يوم الجمعة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اليوم بمدينة المكلا ضم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والصحية.

واكد المحافظ على أهمية قرار الحظر والإلتزام به من قبل كافة المواطنين حماية لهم ولسلامتهم، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة لحماية المجتمع من الاصابة بفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة قيام كافة الجهات العسكرية والأمنية والصحية والإعلامية وغيرها بدورها على الوجه المطلوب وتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بحسب الخطة المقرة والخاصة بتنفيذ قرار الحظر في عموم مديريات المحافظة.

واستمع محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى خطط تنفيذ قرار الحظر من قبل أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان الجوهي ومدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزراة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، الذين استعرضوا الإجراءات العملية التي ستقوم بها أجهزتهم لتنفيذ قرار حظر التجوال، وتتضمن الخطط التي تم استعراضها الإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين من المواطنين والمركبات وتأمين كافة المنافذ والمدن والاحياء وتحديد الجهات المصرح لها بالتنقل أثناء فترة قرار الحظر والمتمثلة في الأجهزة العسكرية والأمنية وسيارات الطوارئ الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والاتصالات والخاصة بنقل الأغذية للوحدات العسكرية والأمنية والمستشفيات، بالإضافة إلى المستشفيات والطواقم الطبية والصحية والصيدليات المصرح بها من قبل الجهات الصحية ووسائل الإعلام المصرح لها من قبل الجهات المختصة بالمحافظة.