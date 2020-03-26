محافظ حضرموت يطلق نداء عاجل

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم نداء استغاثة عاجل للحكومة والتحالف العربي والمنظمات الدولية، للتدخل السريع والمساندة لدرء مخاطر فيروس كورونا، مؤكدا ان خطورته تفوق قدرتنا الذاتية على مواجهته.

وقال المحافظ البحسني: اتخذنا عدداً من الاجراءات الاحترازية التي أثرت تأثيراً مباشراً على مستوى حياة مواطني محافظتنا، كما أن عدم قدرتنا على توفير مادة المازوت والديزل لتشغيل محطات توليد الطاقة قد أسهم هو الآخر في خفض انتاج الطاقة الى أدنى مستوياتها بل وانعدامها في كثير من المواقع والمناطق.

وأضاف: نقف عاجزين مكتوفي الايدي لا نقوي على تقديم أي خدمة للمواطنين في المستشفيات والمراكز الصحية وكذا تجهيز المحاجر الصحية، بالإضافة الى عدم تمكنا من توفير الكثير من المواد والمستلزمات الاحترازية بما في ذلك الدواء وكثير من المستلزمات الضرورية الأخرى وتعطيل الكثير من مصالح الدولة والمواطنين.

واستطرد قائلا: في هذا الظرف العصيب الذي تمر به محافظتنا والوطن عموماً نكرر مناشدتنا للجميع لشعورنا بأن هذا هو الوقت المتاح حالياً لتقديم مساعدتكم لنا، وأن أي تأخير لا سمح الله سيوقع محافظتنا في المحذور والوصول الى نتائج كارثية.

وناشد التجار في الخليج والجزيرة وكل أنحاء العالم أن يهبو لمساعدتنا في هذا الظرف الحرج جداً والوضع اليوم أمامنا كارثي بكل المقاييس، اننا ننتظر تدخلكم الفوري لنجدة ابنائكم واشقائكم في حضرموت.