محافظ حضرموت يعلن إغلاق مدينة الشحر بشكل كامل بعد تسجيل أول حالة بكورونا

أعلن محافظ حضرموت، اليوم الجمعة، 10/نيسان/2020، إغلاق مدينة الشحر بصورة نهائية.

وأمر المحافظ البحسني الجيش والأمن بإغلاق كل المنافذ التي تؤدي للخروج من المدينة والسماح فقط للأطقم التابعة للصحة.

إلى ذلك، أكد د “علي الوليدي” الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورنا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي في مدينة عتق ثبوت حالة إصابة لمواطن يمني يبلغ من العمر 60 عاما.

وأضاف أن المواطن ويعمل في ميناء الشحر في محافظة حضرموت.

وأكد أنه تم فحص 120حالة اشتباه في عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.