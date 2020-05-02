محافظ حضرموت ينعي الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام مديرية سيحوت بمحافظة المهرة شيخ عام قبيلة الزويدي ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الإعلامي للمحافظ

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام مديرية سيحوت – رئيس المجلس المحلي – شيخ عام قبيلة الزويدي، الذي وافاه الأجل أمس الجمعة، اثر مرض عضال ألم به بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن ومحافظة المهرة.

وقال المحافظ البحسني إن رحيل الشيخ الزويدي يعد خسارة كبيرة لمحافظة المهرة والوطن حيث يعد الفقيد واحداً من أهم شيوخها ورموزها الوطنية والقبلية.

مذكراً بمناقب الفقيد في خدمة الوطن والأعمال الخيرية ودوره الكبير في حل الكثير من القضايا والمشاكل وإصلاح ذات البين.

وعبّر المحافظ البحسني، بإسمه ونيابة عن السلطة المحلية بحضرموت، عن أحر التعازي وعظيم المواساة لمحافظ المهرة محمد علي ياسر، ولأبناء الفقيد الراحل وأسرته وقبيلة الزويدي عامة بهذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

