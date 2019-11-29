محافظ حضرموت يوجه بإيقاف الصرف من حساب فرع شركة النفط بالوادي(وثيقة) ⋆

نخبة حضرموت /خاص

وجه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قاند المنطقة العسكرية الثانية مدراء البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة بإيقاف الصرف من حساب شركة النفط فرع الوادي والصحراء.

وفي قرار البحسني والذي جاء فيه: وعطفا على قرارنا رقم(۱۷۹) لسنة ۲۰۱۹م بالإشارة إلى الموضوع أعلاه بشأن تكليف الأخ/ خالد عمر خميس بن حترش مديرا عاما لشركة النفط فرع الوادي والصحراء ولما فيه مصلحة عامة وعليه .. يتم إيقاف الصرف من حساب شركة النفط فرع الوادي والصحراء حتى يتم إفادتكم من قبلنا .

ويذكر ان البحسني، اصدر سابقا القرار رقم “179” لسنة 2019م ، قضى بتكليف الأخ / خالد عمر خميس بن حترش ، مديراً عاماً لشركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت .

وقالت مصادر ان قرار ايقاف الصرف يأتي بعد رفض المدير السابق لفرع الشركة عبدالرحمن عيظة بلفاس التسليم.