نخبة حضرموت

محافظ حضرموت يوجه باعتماد خصم 20% من استهلاك فواتير الكهرباء لأشهر إبريل ومايو ويونيو 2020  للشريحة المنزلية، و (10%) للشريحة التجارية في عموم المحافظة ⋆

6 مايو، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الاعلامي للمحافظ

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد خصم 20% من استهلاك فواتير الكهرباء للأشهر إبريل ومايو ويونيو 2020  للمواطنين للشريحة المنزلية،  و(10%) للشريحة التجارية وذلك  بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب عيد الفطر المبارك، وتخفيفاً على المواطنين في ظل أجواء الصيف الساخنة والمتزامنة مع جائحة فيروس كورونا، وتأكيداً على موقف السلطة المحلية الدائم الى جانب مواطنيها واستشعاراً منها بمعاناتهم.

 وجاء في تعميم المحافظ للمديرين العامين لمؤسستي الكهرباء بساحل ووادي وصحراء حضرموت:

1- يتم اعتماد خصم 20% من استهلاك فواتير الكهرباء للأشهر إبريل ومايو ويونيو 2020م  للشريحة المنزلية،   و(10%) للشريحة التجارية.

2- عليكم متابعة المديونية السابقة عند الأهالي وكبار المستهلكين والدوائر الحكومية.

3-يتم من قبلكم تقليل الفاقد في منظومة شبكة التوزيع ومحاربة الربط العشوائي.

4- عليكم الاستمرار في تحسين شبكات خدمات المواطنين ومعالجة الاختناقات في الشبكة.

5- على الاخوة المواطنين التفاعل والمسارعة في التسديد لما لذلك من أهمية في استمرار استقرار خدمة التيار الكهربائي.

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