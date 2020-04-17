محافظ حضرموت يوجه بتعديل حظر التجوال في جميع المديريات ابتداءً من غدٍ السبت باستثناء مديريتي الشحر والديس الشرقية

المكلا(المندب نيوز)المكتب الاعلامي للمحافظ

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بأن اللجنة الأمنية بالمحافظة ولجنة الطوارئ العليا ارتأت اجراء تعديل لحظر التجوال ابتداءً من يوم غدٍ السبت 18 إبريل، مشيراً الى أن حظر التجوال سيكون ابتداءً من يوم السبت من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً في جميع مديريات حضرموت، عدا مديريتي الشحر والديس الشرقية اللاتي سيبقى حظر التجوال فيهما من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وقال المحافظ البحسني ، إن هذا الإجراء يأتي استشعاراً وتقديراً للالتزام الذي أبداه المواطنون في جميع المديريات، والاستقرار الصحي في بقية المديريات، وتجاوباً مع مطالبات المواطنين بحاجتهم الماسة لتلبية متطلبات شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ أن هذه الاجراءات تأتي في صالح المواطن وحفاظاً على سلامته، وسيتم تعديل الحظر في مديريتي الشحر والديس الشرقية متى ما زالت أسباب ذلك، وتأكدت السلطة المحلية والجهات الصحية بأن الوضع مستقر صحياً بنسبة 100%، وعندما تزول المخاوف من أي انتشار لفيروس “كورونا”.

ودعا المحافظ المواطنين الى الالتزام في بيوتهم وفق برنامج الحظر الجديد، وعدم استغلال الساعات المتاحة للتزاحم في الأسواق والابتعاد عن التجمعات والازدحام في الأسواق والمواقع العامة حفاظاً على سلامتهم.