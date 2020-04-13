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محافظ حضرموت يوجه برفع الحظر عن منفذ الوديعة الحدودي واعادة الحياة إلى طبيعتها في الشحر

13 أبريل، 2020
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وجه محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، مساء الأحد، بإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الشحر والمديريات الشرقية والسماح بحركة التنقل وذلك بعد يومين فقط من فرض حظر التجوال.

كما وجه البحسني بالاستمرار في منع التجمعات وفرض حظر للتجوال بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، بحسب مركز العمليات المشتركة في حضرموت شرقي اليمن.

ياتي ذلك، بعد ساعات على توجيه نائب رئيس الوزراء اليمني، رئيس اللجنة العليا للطوارئ القائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي، اليوم، برفع الحظر عن منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية أمام حركة الناقلات.

ووفقا لوكالة الانباء اليمنية “سبا” بنسختها في الرياض وعدن، قال مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري إن “قرار رفع الحظر يشمل حركة الناقلات من وإلى المنفذ على أن يظل الحظر على حركة المواطنين حتى إشعار آخر”.

وأكد الصيعري انه “سيتم رفع الحظر على ناقلات الشحن التجاري والإغاثية الإنسانية”.

يذكر ان الحكومة اليمنية الشرعية كانت قد اغلقت منفذ الوديعة الاسبوع الفائت، بشكل كامل، في حين أغلقت مدينة الشحر و فرضت حظرا للتجوال بعد اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا، صباح الجمعة الفائتة.

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