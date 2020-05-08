محافظ حضرموت يوجه بنشر 10 آلاف جندي لحفظ أمن وسكينة المواطنين

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اليوم بالمكلا اجتماعاً للجنة الامنية بالمحافظة.



تطرق الاجتماع الى الاوضاع الامنية وأعمال الشغب التي يقوم بها بعض الاشخاص في بعض المدن وتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضبط الامن والحفاظ على سكينة المواطنين .



ووجه المحافظ بنشر قوة كبيرة في المدن من الامن والجيش قوامها 10 ألاف جندي لضبط الامن، وأكد انه لن يتم السماح لمجاميع صغيرة أن تعبث بأمن المحافظة.



وتم في الاجتماع اتخاذ اجراءات استثنائية لضبط الامن ومكافحة الشغب واستخدام وسائل وأسلحة جديدة، وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بمواعيد الحظر بناء على التقارير الصحية وحفاظاً على سلامتهم والوقوف الى جانب اخوانهم رجال الامن والجيش في ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المحافظة.



حضر الاجتماع أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي.



المكتب الاعلامي للمحافظ

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