محافظ حضرموت يُعزي في وفاة المناضل الأستاذ نصيب أحمد العامري ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) المكتب الاعلامي للمحافظ

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التعازي الحارة للقاضي أكرم نصيب العامري الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع، رئيس مكتب الوادي والصحراء ، وعبره الى أفراد أسرته كافة، في وفاة والده المناضل التربوي الأستاذ “نصيب أحمد بن نصيب العامري” .

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي برحيل الفقيد المناصل نصيب العامري بعد مشوار حافل بالنضال والاخلاص في العمل والمساهمة المجتمعية.

مبتهلًا الى المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.