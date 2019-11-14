محافظ سقطرى يؤكد على التصدي لمن يحاول المساس بأمن واستقرار الجزيرة

شدد محافظ سقطرى رمزي محروس، على ضرورة تفعيل مراكز الشرطة في الجزيرة بما يضمن استتباب الأمن في المحافظة.

وأكد محروس، -في اجتماع له بالسلطات الأمنية، في الجزيرة الأربعاء، على التصدي لمن يحاول المساس بأمن واستقرار الجزيرة.

وشدد محروس على ضرورة استشعار المسؤولية والوطنية في جميع المراكز، وتفعيلِ الخطة الأمنية الشاملة بوحدات ومراكز الشرطة في الأرخبيل.

وناقش الإجتماع الخطة الأمنية الخاصة بتفعيل دور جميع الأجهزة ومراكز الشرطة في مختلف مناطق المحافظة.

وفي وقت سابق هاجمت مجاميع مسلحة من عناصر الانتقالي بوابة مبنى محافظة سقطرى في مدينة حديبو ونصبت الخيام وقطعت الشوارع أمام مقر قيادة السلطة المحلية.

وشكلت سقطرى محطة بارزة في الأزمة بين الحكومة اليمنية والإمارات، مع الإصرار الذي تبديه الأخيرة لفرض نفوذها في الجزيرة، على الرغم مما تواجهه من رفض محلي وموقف حكومي يعتبر أنشطتها في الجزيرة تعدياً على السيادة اليمنية، وتهديداً لأمن واستقرار الجزيرة المدرجة على قائمة التراث العالمي. ومن شأن أي تجاهل للمخاطر التي تهدد سقطرى نتيجة التحركات الإماراتية، أن يلقي بظلاله على اتفاق الرياض، حتى في مرحلة التنفيذ، التي ستبقى مفتوحة على مختلف الاحتمالات.





