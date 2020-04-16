محافظ شبوة يدشن عملية أستلام ثمان سيارات إسعاف لمكتب الصحة بالمحافظة 



عتق / عادل القباص * دشن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ناصر ووكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبدالقوي لمروق والوكيل المساعد علي محمد الكندي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عيدروس عوض بارحمة ومدير عام مكتب الأوقاف والأرشاد بالمحافظة الدكتور قايد الشريفي ومدير عام مستشفى عتق الدكتور علي ناصر سعيد صباح اليوم الخميس عملية أستلام سيارات الإسعاف المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان بتمويل من منظمة الصحة العالمية لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة لتعزيز قطاع الصحة وخدمات الاسعاف والطوارئ .

وخلال التدشين أشاد المحافظ بن عديو بجهود قيادة وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور ناصر محسن باعوم في دعم القطاع الصحي بالمحافظة مؤكدا أن رفد المحافظة بهذا العدد من سيارات الإسعاف سيساهم في الحد من العجز الذي يعاني منه القطاع الصحي خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به محافظة شبوة من تداعيات الجائحة العالمية ( COVID – 19 ) .

ودعا الوزارة ومنظمة الصحة العالمية إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي ومختلف الجوانب الإنسانية من أجل تخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة .

وقال المحافظ نعتبر هذا اليوم هو بداية تعاونهم مع المحافظة ونأمل أن نرى خلال الأيام القادمة المزيد من الدعم كون الفيروس القاتل لا يفرق بين محافظة وأخرى وأشار أن السلطة المحلية بالمحافظة تقوم بجهود ذاتية وبالإمكانات المتاحه وتعاون فاعلي الخير لمواجهة هذا الوباء الفتاك .

كما تفقد المحافظ بن عديو ومرافقيه مواقع العزل الصحي في المحافظة والتجهيزات والترتيبات التي تم تخصيصها لمجابهة أي إصابات محتملة بفيروس كورونا وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية اللازمة المتخذة من قيادة السلطة المحلية للمحافظة .

حضر التدشين الأخوة مستشار المحافظ مهدي الشطح ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة عوض القربوع ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن عوض سنان ومدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد سالم الأحمدي ومدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة بالمحافظة أحمد الحامد علي ومدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي والسكاني بمكتب الصحة بالمحافظة محمد أحمد الحمال ونائب مديرعام مستشفى عتق الدكتور محمد سويدان ومدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة بالمحافظة خالد برك فرحان والعديد من الشخصيات الاجتماعية والكوادر الصحية والمختصين .

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