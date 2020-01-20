محافظ شبوة يدشن فعاليات المهرجان الثاني للتراث والفنون وسط أقبال منقطع النظير

برعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ مروان دماج ووزير النفط والمعادن المهندس أوس العود ومحافظ المحافظة الأستاذ محمد صالح بن عديو ووسط أهتمام رسمي وشعبي منقطع النظير .

دشن محافظ شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو صباح اليوم رسميا ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ عبدربه هشله ناصر وكيل وزارة الثقافة الأستاذ نجيب سعيد ثابت ووكلاء المحافظة وقائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي ومدير أمن المحافظة العميد عوض مسعود الدحبول ومديرعام مكتب وزارة الثقافة االأستاذ محمد سالم الأحمدي والعديد من الشخصيات الأجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية ومدراء عموم مكاتب الوزارات والباحثين والمهتمين بالتراث ومندوبي وسائل الإعلام .

فعاليات المهرجان الثاني للتراث والفنون بمركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق .

وخلال تدشين وأفتتاح المهرجان ، أكد المحافظ أن مثل هذه الفعاليات والأنشطة تولي لها السلطة المحلية اهتمام كبير من أجل تشجيع الثقافة والعناية بالتراث والفنون من خلال تنظيم مثل هذه المهرجانات الكبيرة والهامة ،وقال في كلمته أن هذا اليوم 20 يناير 2020م هو يوم سعيد ويوم فارق في محافظة شبوة بمناسبة تدشين المهرحان حيث عرضت المحافظة عبر كل مديرياتها جزء من ثقافتها وتراثها وجزء من تاريخها التليد ومن هذا المهرجان تم أرسال رسالة سامية أن شبوة هي عاصمة الثقافة وعاصمة التسامح وعاصمة الحضارة حيث أن شبوة قامت على أرضها الطيبة أربع حضارات تاريخية ماقبل الإسلام وفي خضم الأحداث التي يشهدها اليمن والأحتراب الذي يدخل عامه السادس أردنا في هذا اليوم التاريخي أن نعرض شي من الموروث الشعبي الذي يعبر عن الأصالة وعن التاريخ الأصلي وليس المزور ولم نعرض في هذا المهرجان إلا أقل من 10% من ماهو لدينا في المديريات ال( 17) .

وأكد المحافظ أن ذلك سيكون تقليد ومعتمد سنويا وتم أقراره أن يكون يوم 20 يناير من كل عام وهو يوم الموروث الشعبي والثقافي في محافظة شبوة ، وأوضح أن دعوة المهرجان قد تجاوزت حدود المحافظة وحضروا الضيوف ، ويأتي المهرجان أمتدادا بعد مشاركة أبناء شبوة في مهرجان القاهرة الثقافي من ضمن الممثلين عن الجمهورية اليمنية وهو مالم يحصل في الماضي من خلال مدير الثقافة الناجح والمتميز أستطاع أن يؤظف كل الطاقات ويكشف عن كل الأبداعات لتظهر شبوة مايليق بها وبما يحسن صورتها لكي تكتمل الصورة ليقرؤ الأخرين من هي شبوة ومن هم رجالها .

وتعريف المجتمع والأجيال المتعاقبة بالعادات والتقاليد وتاريخ شبوة الكبير الذي يعد فخرا لكل أبناء المحافظة .

وشهدت فعاليات اليوم الأول أفتتاح القرية التراثية التي تحتوي على العديد من الأركان الرائعة التي تعكس أبرز العادات والتقاليد الشبوانية والحرف اليدوية والتعريف بها للحضور من خلال الأزياء الشبوانية القديمة التي كانت حاضرة في المكان أو من خلال المنتجات والأكلات الشعبية والمظاهر التراثية كما شهدت ساحة مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي أستعراض جميل من المديريات المشاركة في المهرجان عن مخزونهم التراثي والثقافي الأصيل والقصائد الشعرية المعبرة والرقصات والأهازيج الشعبية وتضمن المهرجان المعارض النسائية ومتحف حبان التاريخي ومعرض الصور والمجسمات وصناعة المعاوز المحلية والتحف وأنتاج العسل الشبواني ذات الجودة العالية وغيرها من الأجنحة المتميزة وسط أفراح ومباهج عيدية لن تنسى في ذاكرة الأجيال .

هذا وسيتم عصر اليوم أستقبال الزوار للمهرجان وفي تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم سيقام في القاعة الكبرى بمركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي فعاليات سمرة شبوانية ودان شعبي والدعوة عامة للجميع .

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من اليوم بمركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق .

*من عادل الباص