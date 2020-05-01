محافظ شبوة يرصد قائمة بـ 100 شخص من أبناء المحافظة لاعتقالهم

4 مايو / خاص



شكل الاخواني محافظ شبوة بن عديو وبتعليمات من علي محسن الأحمر قائمة إعتقال لعدد ١٠٠ شخص من أبناء المحافظة.

وتشمل القائمة كافة قبائل المحافظة في إجراء يؤكد مواصلة مليشيات الاخوان الإرهابية اساليب القمع والاعتقالات بحق أبناء شبوة .

مصادر اكدت ان المحافظ الاخواني يرصد الناشطين الجنوبيين الذين يطالبون بتحرير المحافظة من مليشيات الأحمر الاخوانية.

