4 مايو

محافظ شبوة يرصد قائمة بـ 100 شخص من أبناء المحافظة لاعتقالهم

1 مايو، 2020
0

اخبار وتقارير

الجمعة – 01 مايو 2020 – الساعة 02:14 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص


شكل الاخواني محافظ شبوة بن عديو وبتعليمات من علي محسن الأحمر قائمة إعتقال لعدد ١٠٠ شخص من أبناء المحافظة.
وتشمل القائمة كافة قبائل المحافظة في إجراء يؤكد مواصلة مليشيات الاخوان الإرهابية اساليب القمع والاعتقالات بحق أبناء شبوة .
مصادر اكدت ان المحافظ الاخواني يرصد الناشطين الجنوبيين الذين يطالبون بتحرير المحافظة من مليشيات الأحمر الاخوانية.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء المحافظة بـ شبوة شخص قائمة لاعتقالهم محافظ من يرصد

إقرا أيضا

Photo of بن فريد : بن عديو ينفذ تعليمات الأحمر ويصدر قائمة إعتقال لـ ١٠٠ شخص من أبناء شبوة

بن فريد : بن عديو ينفذ تعليمات الأحمر ويصدر قائمة إعتقال لـ ١٠٠ شخص من أبناء شبوة

1 مايو، 2020
Photo of كشف تهرب ضريبي بـ875 مليون ريال للجنة الاقتصادية بحكومة الشرعية (وثيقة)

كشف تهرب ضريبي بـ875 مليون ريال للجنة الاقتصادية بحكومة الشرعية (وثيقة)

1 مايو، 2020
Photo of وزارة الخارجية : أنيس منصور لا يعمل لدينا ولا يحمل أي صفة دبلوماسية

وزارة الخارجية : أنيس منصور لا يعمل لدينا ولا يحمل أي صفة دبلوماسية

1 مايو، 2020
Photo of الهلال الاماراتي يدعم مراكز القلب في مدينة المكلا بشحنة أدوية للجراحات الحرجة

الهلال الاماراتي يدعم مراكز القلب في مدينة المكلا بشحنة أدوية للجراحات الحرجة

1 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق