اليمن العربي

محافظ شبوة يشدد على ضرورة إستكمال مشروع تأهيل مطار عتق

اليمن العربي اليمن العربي منذ 4 دقائق
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شدد محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، على ضرورة التسريع في إستكمال ما تبقى من عملية إعادة تأهيل مطار عتق الدولي.

جاء ذلك خلال ترأسه لقاء مشترك للجنتي المناقصات والاشراف على تأهيل المطار، بحضور الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير امن المحافظة العميد عوض الدحبول .

ووجه المحافظ بضرورة سرعة البت في شراء وتركيب ماتبقى من الاجهزة الرقمية الحديث الخاصة بالتفيش والرقابة الاكترونية على امتعة المسافرين بالمطار، واستكمال منظمومة البنى التحتية لخدماته الارضية والملاحية وفتح مكتب للهجرة والجوازارت بالمطار .. مشددا على اهمية الشروع في عملية التوسعة لمداخل مدرجات المطار حتى يتمكن من استيعاب حركة اكبر الطائرات .

كما وجه محافظ شبوة بن عديو لجنة المناقصات بالمحافظة بضرورة استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بسور المطار وانزال الاعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز  اسبوعا .

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام المطار سالم حامد المراحل التي تم انجازها من عملية التأهيل الشاملة للمطار .. مشيراً إلى أنه تم إستكمال عملية التأثيث وتركيب شبكتي تكييف مركزية ورقابة الاكترونية وتركيب اجهزة ملاحية لقياس سرعة الرياح والضغط وتسجيل حالتيهما رقميا .

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إستكمال تأهيل شبوة ضرورة عتق على محافظ مشروع مطار يشدد

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