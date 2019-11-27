المشهد اليمني

محافظ شبوة يصدر توجيه هام بشأن تسكين الطلاب بجامعات صنعاء وعدن وحضرموت

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 18 دقيقة
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المشهد اليمني

أصدر محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الاربعاء، توجيه بشأن سكنات الطلاب بجامعات صنعاء وعدن وحضرموت.

ووجه بن عديو، بصرف الاعتمادات المالية الخاصة للسكنات الطلابية بشبوة وعدن وحضرموت والمقدرة بواحد وثلاثين مليون ريال سنوياً، إضافة لتصفية المديونية على الطلاب الدراسين على حساب المشروع للعام الدراسي 2015-2016م والمقدرة بثلاثة وستين ألف دولار واثنين مليون ريال ،كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة مدير مشروع دعم الطالب الجامعي لوضع المعالجات المناسبة للإشكاليات القائمة حول سكن الطلاب بجامعة صنعاء .

وفي ذات السياق وجه المحافظ بصرف الاستحقاقات المالية للمشروع من حصة نقليات النفط بالمحافظة، جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع لإدارة مشروع دعم الطالب الجامعي وعمداء الكليات بالمحافظة.

ويعاني طلاب الجامعات في الحصول على سكن جامعي مناسب.

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الطلاب بجامعات بشأن تسكين توجيه شبوة صنعاء محافظ هام وحضرموت وعدن يصدر
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المشهد اليمني

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