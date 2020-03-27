محافظ شبوة يطمئن على صحة مؤسس جمعية غسيل الكلى بعتق

قام عصر اليوم محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو بزيارة إنسانية للوالد سالم محمد بن منصر بامرحول الملازم للفراش جراء وعكة صحية ألمت به.

وتأتي هذه الزيارة تقديراً للدور البارز الذي لعبه بامرحول احد موظفي الادارة المحلية بمحافظة شبوة والذي افنى حياته في خدمة الوطن حيث كان اكثر القادة الاداريين خبرة واخلاصاً ونزاهة على الإطلاق، علاوة على كونه رجل مجتمع من الطراز الاول ورجل خير يشار له بالبنان من خلال دعم العديد من المشاريع الخيرية وهو مؤسس ورئيس جمعية غسيل الكلى عتق. وينتسب بامرحول لاسرة تعتبر عمل الخير سمة وصفة ملازمة لهم.

رافق الاخ المحافظ الأخوة الدكتور عبد القوي لمروق وكيل المحافظة والمهندس حسن البرمه مدير عام الاشغال العامة والطرق والاخ احمد الشامي والأخ خالد قمبوع بن فهيد والمهندس علي بن لكسر و بحضور الاخ سعيد باعلي امين عام جمعية غسيل الكلى عتق وعدد محبي بن منصر . وبهذا الصدد يتقدم موظفي مركز غسيل الكلى عتق بالشكر والامتنان لمحافظ المحافظة على هذه اللفتة الإنسانية رغم مشاغلة . متمنين من ﷲ الشفاء العاجل للأب الروحي لنا جميعا للوالد سالم محمد بن منصر.