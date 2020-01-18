محافظ شبوة يعرقل انسحاب مليشيا الإخوان

وضعت قيادات إخوانية، صعوبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، في محافطة شبوة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن محافظ شبوة الموالي لتنظيم الإخوان الإرهابي، محمد صالح بن عديو، يرفض أي انسحاب للمليشيا الإخوانية الإرهابية القادمة من محافظة مأرب، أو عودة قوات النخبة الشبوانية.

واصطدمت ترتيبات لجنة التحالف العربي في العاصمة عدن، بتعنت جناح الإخوان في حكومة الشرعية، في تنفيذ انسحابات المليشيا الإرهابية من مأرب، مع افتعال أزمات لتعطيل مهام إعادة ترتيب القوات بالمحافظة.