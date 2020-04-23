محافظ شبوة يفتتح قسم الحميات وعدد من الأقسام بمستشفى عتق العام

افتتح محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو صباح اليوم مبنى قسم الحميات في مستشفى عتق العام بتمويل من إيرادات المستشفى، بالاضافة الى أربعة أقسام تم ترميمها بتمويل من السلطة المحلية من الدعم الرئاسي.

واستمع المحافظ خلال زيارته الى شرح مفصل حول عمل جهاز المنظار الذي ادخل للخدمة في المستشفى بدعم من حصة النفط بالمحافظة كم اطلع على الترتيبات والتجهيزات في قسم الأشعة المقطعية والرقمية في المستشفى.

واكد المحافظ خلال زيارته أن الأجهزة التي تم إدخالها الى المستشفى والتي سيتم توفيرها خلال الأيام القادمة تأتي ضمن جهود السلطة للتخفيف من معاناة المواطنين .