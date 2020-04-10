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محافظ شبوة يوجه بصرف 30 الف دولار ل(100) مريض من ابناء شبوة العالقين بجمهورية مصر

10 أبريل، 2020
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وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو مساءامس الخميس بصرف 30 الف دولار ل100 مريض من أبناء محافظة شبوة العالقين بجمهورية مصر العربية بسبب توقف رحلات الطيران نتيجة ازمة كورونا التي يشهدها العالم.

ونصت توجيهات المحافظ بصرف 300$ لكل مريض من ابناء المحافظة في مصر والبالغ عددهم 100 مريض يتلقون العلاج، على أن تسلم لهم باسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة، وذلك للتخفيف من معاناتهم لعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن بسبب توقف رحلات الطيران.

كما شكل المحافظ لجنة للاشراف علي أيصال تلك المبالغ للأسر المحددة من الأخوة سالم عوض سنان وشفيع محمد العبد وسعيد محمد المرنوم المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية.

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