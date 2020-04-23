كريتر سكاي

محافظ شبوة يوجه بصرف 9900 الف دولار لـ(33) مريض من ابناء المحافظة العالقين بجمهورية الهند

23 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو مساء يوم الأربعاء بصرف 10 الف دولار لـ33 مريض من أبناء محافظة شبوة العالقين بجمهورية الهند ا بسبب توقف رحلات الطيران نتيجة ازمة كورونا التي يشهدها العالم.

 

 

 

ونصت توجيهات المحافظ بصرف 300$ لكل مريض من ابناء المحافظة في بدولة الهند والبالغ عددهم 33 مريض يتلقون العلاج، على أن تسلم لهم بأسرع وقت ممكن وبصورة عاجلة، وذلك للتخفيف من معاناتهم لعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن بسبب توقف رحلات الطيران.

 

 

 

كما شكل المحافظ لجنة للإشراف علي أيصال تلك المبالغ للأسر المحددة من الأخوة فيصل احمد الخشعي وطارق عبدالكريم ناصر الحمزة ومحسن علي عمر بادهري.

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