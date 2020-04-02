محافظ شبوة يوقع عقدين لإنشاء حديقة جديدة ولسفلتة شوارع الحديقة المركزية في مدينة عتق

في إطار اهتمام السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتحسين وتطوير عاصمة المحافظة وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو مساء اليوم عقدا لانشاء حديقة جديدة في مدينة عتق بتمويل محلي وتم تحديد الموقع الملائم لإنشاء الحديقة .

وتم التأكيد من قبل المحافظ على الالتزام بكافة المعايير والدراسات المقدمة للحديقة والتي اعدت من قبل مهندسن مختصين بهذا المجال وعلى أن ينفذ المشروع خلال 3 اشهر من توقيع العقد لحاجة عاصمة المحافظة للحدائق والمتنفسات العامة.

كما وقع المحافظ عقدا لتنفيذ مشروع سفلتة شوارع الحديقة المركزية في مدينة عتق بتمويل محلي من السلطة المحلية بالمحافظة وتهدف هذه المشاريع على إيجاد متنفسات يستفيد منها سكان المدينة وأبناء المحافظة.