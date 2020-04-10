محافظ عدن يؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية لعمال النظافة وسيارات لتصريف النفايات الطبية

أكد محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد سالم ربيع علي عزم الصندوق لشراء سيارة لتصريف النفايات الطبية .

وناقش المحافظ احمد سالمين خلال الاجتماع الذي عقد بصندوق النظافة والتحسين وبحضور المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد ونائب المدير نبيل غانم ونائب مدير عام الصحة الدكتور محمد الربيد والقائم بأعمال مدير عام خورمكسر ماجد الشاجري ورئيس نقابة عمال النظافة ثابت يحيى ومدراء الإدارات ناقش السياسة العلاجيه والرعاية الصحية لعمال النظافة بالصندوق .

وأكد المحافظ ضرورة أن يتلقى عامل النظافة الرعاية الصحية الكاملة خاصة مع الأعمال الشاقة التي ينفذها بالاضافه الى تعامله مع النفايات المختلفة الأمر الذي يعرض صحته لعديد الأخطار .

كما استعرض الاجتماع الخطوات الوقائية من وباء كورونا والتي قام بها الصندوق مع العاملين والتي تضمنت توزيع الكمامات الوقائية .