عدن الغد

محافظ عدن يؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية لعمال النظافة وسيارات لتصريف النفايات الطبية

10 أبريل، 2020
0
محافظ عدن يؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية لعمال النظافة وسيارات لتصريف النفايات الطبية

أكد محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد سالم ربيع علي عزم الصندوق لشراء سيارة  لتصريف النفايات الطبية .
وناقش المحافظ احمد سالمين  خلال الاجتماع الذي عقد بصندوق النظافة والتحسين وبحضور المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد ونائب المدير نبيل غانم ونائب مدير عام الصحة الدكتور محمد الربيد والقائم بأعمال مدير عام خورمكسر ماجد الشاجري  ورئيس نقابة عمال النظافة ثابت يحيى ومدراء الإدارات  ناقش  السياسة العلاجيه والرعاية الصحية لعمال النظافة بالصندوق .
وأكد المحافظ ضرورة أن يتلقى عامل النظافة الرعاية الصحية الكاملة خاصة مع الأعمال الشاقة التي ينفذها بالاضافه الى تعامله مع النفايات المختلفة الأمر الذي يعرض صحته لعديد الأخطار .
كما استعرض الاجتماع الخطوات الوقائية من وباء كورونا والتي قام بها الصندوق مع العاملين والتي تضمنت توزيع الكمامات الوقائية .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أهمية الرعاية الصحية الطبية النظافة النفايات توفير عدن لتصريف لعمال محافظ وسيارات يؤكد

إقرا أيضا

Photo of تنفيذ لقرار المحافظ: اللواء الثاني مشاة بحري يغلق حدود مديرية رضوم ومنع الدخول والخروج إلى محافظة حضرموت

تنفيذ لقرار المحافظ: اللواء الثاني مشاة بحري يغلق حدود مديرية رضوم ومنع الدخول والخروج إلى محافظة حضرموت

10 أبريل، 2020
Photo of عاجل ” دوريات الأمن بوادي حضرموت تجوب شوارع المديريات لتحذير المواطنين بالالتزام بقرارات حظر التجوال

عاجل ” دوريات الأمن بوادي حضرموت تجوب شوارع المديريات لتحذير المواطنين بالالتزام بقرارات حظر التجوال

10 أبريل، 2020
Photo of الشاجري يتفقد سير الأداء بمجمع الكويت الطبي في مديرية خور مكسر

الشاجري يتفقد سير الأداء بمجمع الكويت الطبي في مديرية خور مكسر

10 أبريل، 2020
Photo of تعز:::: رئيس لجنة الطوارئ يلتقي مدراء عموم وأمن مديريات المدينة

تعز:::: رئيس لجنة الطوارئ يلتقي مدراء عموم وأمن مديريات المدينة

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق