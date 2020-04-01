اليمن العربي

محافظ عدن يؤكد على ضرورة الإستفادة من الخبرات الجامعية للتوعية بفيروس كورونا

1 أبريل، 2020
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أكد محافظ عدن احمد سالم ربيع علي، عزم المحافظة على الاستفادة من الخبرات الجامعية في مجال التوعية المجتمعية والتعريف بمرض كورونا الذي افتك بكبار الدول ..

 

وقال المحافظ احمد سالمين خلال لقاءه برئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، إن قيادة المحافظة علئ ثقة كبيرة بكوادر الجامعه ومعلميها في هذا المجال الذي يعد محك ومعترك للجميع اذا تحققت غايته يمكن أن تكون اليمن من البلدان التي تتجنب هذا الوباء بفعل الممارسات الصحيحه والصحية لابناءه من خلال الحملات التوعوية التي يمكن للجامعة القيام بها ..

 

من جانبه لفت الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن إلى استعداد الجامعة للمشاركة في أي فعالية تهدف لابقاء اليمن عامة وعدن خاصة بعيدا عن اي خطر بيئ أو وبائي يهدد سلامته وأهله .. منوهاً بأن الجامعه لديها مايكفي من الخبرات في هذا المجال ..

 

وكان محافظ عدن احمد سالمين ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور قد تفقدوا خزانات المياه الخاصة برئاسة الجامعة مؤكدين علئ ضرورة الاستفادة منها في تغذية المنطقة

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