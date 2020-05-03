محافظ عدن يتهم مدير عام المعلا بالتصرف ب 137 مليون ريال بصورة غير مشروعة

اتهم محافظ عدن احمد سالمين مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق بالتصرف بمبلغ وقدره 137 مليون ريال يمني من ميزانية المديرية.

وطالب سالمين مشبق بضرورة الكشف الفوري عن هذه الاموال وكيف تم صرفها.

واشار سالمين الى ان هذه الاموال لم تصرف في اي مشروع واضح لصالح المديرية.

ووجه سالمين رسالة رسمية الى رئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة الاموال العامة جاء فيها:

مذكرتكم الينا بتاريخ ۲۰۲۰ / ۳ / ۲۹ م إشارة إلى الموضوع اعلاه ، وبناء على مذكرتكم الينا بتاريخ ۳۰۴۰ / ۳ / ۲۹ م ، فقد سبق لنا تشكيل لجنة برئاسة وكيل محافظة عدن وعضويه الأشغال والزراعة والأمن ومختصين للاضرار البشرية والمادية واسبابها بمديرية المعلا بتاريخ ۲۰۲۰ / ۳ / ۲۰ م .



وكذا تشكيل لجنة لحصر وتقييم أضرار سيول الأمطار على مستوى مديريات محافظة عدن برئاسة الأخ / مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق م / عدن وعضوية مدراء عموم مكتب الأشغال بمديريات محافظة عدن وطالبناكم بسرعة الرفع بالأضرار والخسائر المادية للمواطنين لاستكمال صرف التعويضات للمتضررين .



كما تم التوجيه الى كلا من صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة ومكتب الاشغال العامة والطرق معنين بتحمل مسئولية رفع مخلفات سيول الأمطار من اتربة وأحجار ومخلفاتها بالتنسيق معكم بهذا الأمر وفقا للتقارير اليومية المرفوعة لنا .



أما بشأن طلبكم بتعزيز بند الكوارث لديكم وبناءاً على رفع مكتب التخطيط والتعاون الدولى م / عدن ومكتب المالية عن اللجنة الفنية لجنة الموازنة عند مراجعة ما تم تنفيذه من البرنامج الاستثماري المعتمد للعام ۲۰۱۹ م مديرية المعلا فقد تبين عدم قيامكم التنفيذ أي مشاريع خدمية عاجلة تلامس حياة المواطنين للعام ۲۰۱۹ م وفقا للبرنامج الاستثماري المعتمد للمديرية وقيامكم بعمل مناقلة مالية بمخصصات تلك المشاريع الخدمية الى بند الكوارث وصل تلك المناقلات بهذا البند بمبلغ وقدرة ( ۱۳۷ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ) ريال يمني (



مرفق نسخة من البرنامج الاستثماري المعتمد للعام ۲۰۱۹ م والمناقلات وما تم تنفيذه )



حيث تم صرف المبلغ المنقول لبند الكوارث والمقر بر ۱۳۷ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ) ريال يمني وفقا لرفع الينا بالمخالفة لمواجهة مصروفات تشغيلية وصرفيات شخصية ( المساعدات وتذاكر وحوافز حراسة أمنية وغيرها ) بمخالفة صريحة للقانون المالي والقوانين النافذة و مخالف لأهداف الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة ، ولاسيما وان بند الكوارث مخصص لمواجهة اغراض و احداث معينة في المديرية مثل ( انهيار بعض المنازل ، الحريق ، الكوارث الطبيعية سيول امطار او اي كوارث محتمله اخرى ) كنا نتوقع منكم مع هذا المبلغ الكبير معالجة وضع البناء العشوائي وتعويض اثاره في مجرى السيول الأمطار العام ۲۰۱۹ م وفقاً لتقارير اللجان السابقة بهذا الخصوص وكذا معالجة سقوط بلكونات بعض العمائر في الشارع الرئيسية و غيرها من الكوارث والأضرار الا ان ذلك لم يحدث وقمتم بعكس هذا الأمر . وعليه يتم الرفع الينا بشكل عاجل بتفاصيل الصرف من هذا البند بمبلغ وقدره ( ۱۳۷ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ) ريال يمني مع مرفقاته واغراض صرفها .

وزارة المالية / رئيس المجلس المحلي للمحافظة نسخة مع التحية – الأغ / مكتب رئاسة الجمهورية – الأخ / مكتب رئاسة الوزراء – الأخ النائب العام – الاخ وزير الإدارة المحلية – الأخ رئيس نيابة الأموال العامة.

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