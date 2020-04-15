محافظ عدن يحث الجميع على المشاركة الفاعلة لمكافحة وباء كورونا ويوجه بتوفير الاحتياجات العاجلة

رأس محافظ العاصمة المؤقته عدن احمد سالم ربيع علي اجتماعا ضم وكلاء محافظة عدن لقطاع النقل وقطاع الشباب ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدراء مراكز الترصد الوبائي بالمديرية ومدير عام الرعاية الصحية الدكتور محمد راجمنار ونائب مدير عام مكتب الصحة الدكتور محمد الربيد والدكتور عبدالناصر الوالي ممثل عن الانتقالي .

وفي الاجتماع اطلع محافظ العاصمة المؤقته عدن المجتمعين على نتائج الاجتماع الذي عقد عن بعد مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والذي أكد في مجمله على ضرورة الاهتمام بالمراكز المتخصصه في التعامل مع المرضى الذين يحملون وباء كورونا .

وشكر المحافظ احمد سالمين الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم في سبيل تأمين المناطق اليمنية من هذا الوباء القاتل .

وقال المحافظ سالمين أن خطورة هذا الوباء جعلت دول العالم تتوحد في مجابهته نتيجه أضراره البالغة .وأشار المحافظ إلى أن الظرف الحالي يستدعي تظافر جهود الجميع في سبيل الاعداد لمكافحة هذا الوباء القاتل . وحث الجميع على التعاون ومد يد العون للمحتاجين في هذا المجال وبما يجعل بلادنا ومجتمعنا بعيدا عن دائرة الخطر .ووجه المحافظ سالمين إدارات المستشفيات ومراكز الترصد الوبائي إلى سرعة رفع احتياجاتهم ، ليتم توفيرها لمواجهة مخاطر فيروس كورونا .من جانبه أكد الدكتور عبدالناصر الوالي ممثل الانتقالي في الاجتماع أن الجميع سيعمل تحت مظلة قيادة المحافظة وعبر نافدة مكتب الصحة للإسهام في درء الوباء والقضاء عليه .

من ناحيتها أكدت وكيل وزارة الصحة المساعد الدكتورة اشراق السباعي أكدت أن الوزارة وبالتنسيق ودعم المنظمات الدولية ستقوم بتغطية احتياجات كل المحاجر الاحترازية تحسبا لاستقبال اي حالة اصابة لا سمح الله .

وقدم مدير المحاجر في مكتب الصحة الدكتور زكريا القعيطي صورة موجزة عن جاهزية المراكز الخاصة بالترصد الوبائي والاحتياجات الملحة والضرورية .مشيرا إلى أن عدن لديها من الكادر الطبي والتمريضي ما يفي بالغرض .وتطرق الدكتور القعيطي الى الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مثل هكذا حالات الأمر الذي سيجعل المتعاملين مع مرضى كورونا آمنين من هذا المرض .

وخلال الاجتماع تم طرح العديد من الملاحظات والهادفة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية في المستشفيات وتوفير السبل الكفيلة بحماية أرواح العاملين في الاطقم الصحية .

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